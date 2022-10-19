Ньюарк, США, , 01:41 — REGNUM Пассажиры рейса, летевшего из американского города Тампа (штат Флорида) в Ньюарк Либерти (Нью-Джерси), обнаружили в салоне самолета компании United Airlines живую подвязочную змею, сообщает агентство Reuters.

United Airlines Thomas Naas

Рептилия ползала среди мест бизнес-класса. Ее заметили уже в конце полета. Часть пассажиров начала паниковать, однако подвязочные змеи не представляют опасности.

После приземления борта сотрудники службы по контролю за животными и полицейские аэропорта поймали рептилию, а позже выпустили ее на волю.

В аэропорту Ньюарк отметили, что инцидент не повлиял на работу объекта. Информация о том, как змея могла попасть в самолет, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине самолет малайзийской авиакомпании AirAsia совершил вынужденную посадку по пути из Куала-Лумпура в город Тавау из-за змеи на борту воздушного судна.

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