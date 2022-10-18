Вашингтон, 19 октября, 2022, 01:05 — ИА Регнум. Американская компания Lockheed Martin собирается нарастить производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, заявил глава организации Джим Тайклет в ходе публичной презентации отчета корпорации по итогам третьего квартала 2022 года.

Juliusz Sabak Американская РСЗО HIMARS

По его словам, объем выпуска может увеличиться с 60 до 96 пусковых установок в год. Тайклет добавил, что Lockheed Martin уже обсуждала соответствующий вопрос со своими долгосрочными поставщиками.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая Джим Тайклет объявил, что его компания планирует нарастить выпуск переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin с 2,1 тыс. до 4 тыс. в год.