Тель-Авив, Израиль, 19 октября, 2022, 00:45 — ИА Регнум. Израиль не поставлял киевскому режиму оружие, а выделял только медицинскую и гуманитарную помощь, заявил глава израильского минобороны Бени Ганц в эфире радио Kol Chai.

Израиль

«Хочу уточнить, что мы не продавали оружие [киевскому режиму]. Мы оказывали им медицинскую и гуманитарную помощь. Это должно быть ясно: мы не продавали [киевскому режиму] оружие», — заявил он.

Ганц подчеркнул, что высказывания министра по делам диаспоры Нахмана Шая о возможности поставок оружия бандеровцам не соответствуют действительности. Он добавил, что планов поставки вооружений для Киева у Израиля нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября министр Израиля по делам диаспоры Нахман Шай призвал израильские власти начать поставки вооружений киевскому режиму. По его мнению, Израилю необходимо занять четкую позицию по ситуации вокруг территории бывш. УССР.