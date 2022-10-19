Лондон, , 00:12 — REGNUM 19 октября «Кристал Пэлас» в матче 12-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 одержал волевую победу над «Вулверхэмптоном». Основное время встреча, проходившей в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк», завершилось со счетом 2:1.

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Единственный гол «Вулверхэмптона» на 31-й минуте встречи забил 26-летний испанский нападающий Адама Траоре после передачи Уго Буэно. Забитыми мячами в составе «Кристал Пэласа» отметились Эберечи Эзе (47’ Майк Олис) и Уилфрид Заа (70’ Одсонн Эдуар).

Составы команд:

«Кристал Пэлас»: Гуайта, Уорд, Митчелл, Гэи, Андерсен, Эзе (Ридевальд, 90’), Шлупп, Дукуре, Олис (Айю, 80’), Заа, Эдуар (Матета, 81’).

«Вулверхэмптон»: Са, Коллинс, Семеду, Килман, Буэно, Траоре (Моутинью, 59’), Невеш, Каштелу, Луис (Ходж, 58’), Траоре (Гедеш, 58’), Коста (Хи Чхан, 75’).

«Кристал Пэлас», одержав третью победу в сезоне и набрав 13 очков, поднялся на десятое место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» с девятью очками располагается на 17-й позиции.