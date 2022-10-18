Тирана, , 23:46 — REGNUM Вице-премьер и министр инфраструктуры и энергетики Албании Белинда Балуку 17 октября заверила граждан, что ограничений на потребление электроэнергии не будет. Несмотря на глобальный энергетический кризис, Албания не будет вводить ограничения на подачу электроэнергии гражданам в зимний период.

Дождь Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление было сделано министром при проверке строительных работ на седьмом участке Большого кольца Тираны.

«Никаких ограничений по электроэнергии не будет, мы не хотим ограничивать диапазон до 800 кВт», — заявила Балуку.

Ограничение подачи электроэнергии объемом в 800 кВт для всех индивидуальных потребителей электроэнергии должно было вступить в силу 1 октября, однако решение было отложено в связи с улучшением энергетической ситуации в стране из-за дождей, обеспечивших бесперебойную работу ГЭС.

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании конфисковали более двух тысяч тонн ливийской нефти