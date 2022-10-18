Скопье, , 23:40 — REGNUM Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи 18 октября заявил, что к 2030 году его страна может вступить в ЕС.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи отметил, что министр иностранных дел Словении Таня Файон придерживается такого же мнения.

«Это не только моя точка зрения, это точка зрения и перспектива, которую разделяют все больше чиновников, все больше людей, которые считают, что 2030 год может быть годом присоединения к ЕС, если мы достигнем внутриполитического консенсуса и будем непрерывно продолжать дипломатическую активность. Общий вывод состоит в том, что 2030 год действительно может стать годом обретения полноправного членства в Европейском союзе», — заявил Османи.

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