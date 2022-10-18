Кампала, , 23:13 — REGNUM Уганда приглашает российские музеи к сотрудничеству. Об этом в ходе интервью РИА Новости сообщил посол страны Мозес Кизиге.

Уганда

«Ваши музеи очень хорошие, везде где я бывал, очень информативные. Мы у вас можем поучиться в этом плане», — сказал Кизиге.

Он также отметил, что идея совместной выставки родилась у него после визитов в Уфу, Казань, Рязань, Пермь и Нижний Новгород. Отмечается, что Уганда намерена использовать искусство как один из каналов для установления партнерства с Россией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Уганды намерены запустить прямые рейсы в Россию. Уточняется, что пока для визита в Уганду из России можно использовать рейсы с пересадками Ethiopian Airlines, Qatar, Emirates, Turkish Airlines.

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