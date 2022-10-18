Нижний Новгород, 18 октября, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Власти Нижегородской области планируют выделить 405 млн рублей на выплаты беженцам из ДНР, ЛНР и с территории б. УССР. Об этом говорится в проекте поправок в бюджет региона на 2022 год.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Отмечается, что эти деньги обещает предоставить федеральный бюджет.

ИА REGNUM напоминает, что, по последним данным, в Нижегородской области находятся более 4 тысяч вынужденных переселенцев из Донецка, Луганска и Мариуполя. Из них около 1,1 тысячи — дети и подростки.