Штат Огайо, США, , 22:14 — REGNUM В американском штате Огайо произошло крушение легкомоторного самолёта, сообщает 18 октября телеканал CNN со ссылкой на местных правоохранителей.

Авиакатастрофа Иван Шилов © ИА REGNUM

Авиакатастрофа произошла в городе Мариетта. На данный момент известно о гибели двоих людей — пилот и пассажир самолёта.

По имеющимся данным, двухмоторный самолет упал на парковку дилерского центра, повредив стоявшие там автомашины и здание. После падения обломки самолета загорелись, но пожар был быстро потушен.

Причины и подробности инцидента выясняются.

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