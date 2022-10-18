Севилья, Испания, 18 октября, 2022, 22:10 — ИА Регнум. 18 октября в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» в матче 10-го тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 сыграла вничью с «Валенсией». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Www.psg.fr Эдинсон Кавани

Первый мяч на шестой минуте забил уругвайский форвард Эдинсон Кавани после передачи Димитри Фулькье — 0:1. На 86-й минуте фланговый нападающий «Севильи» Эрик Ламела восстановил равновесие в счете, замкнув передачу Кике Саласа — 1:1. На 90+12-й минуте защитник гостей упустил возможность принести «летучим мышам» победу, не сумев реализовать пенальти.

«Валенсия», набрав 15 очков, временно осталась на восьмом месте в турнирной таблице Ла Лиги. «Севилья» с десятью очками поднялся на 11-ю позицию.