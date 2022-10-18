Запорожская область, 20 апреля, 2024, 05:58 — ИА Регнум. Военнослужащие группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России уничтожили живую силу, плавсредства и технику противника на правом берегу Днепра на херсонском направлении специальной военной операции. Об этом 20 апреля сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«На херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» вели успешные действия по овладению населённым пунктом Работино. В ходе обороны левого берега реки Днепр вели контрбатарейную борьбы для пресечения ударов ВСУ по гражданским объектам», — указал начальник пресс-службы группировки Роман Кодрян.

За сутки на данном направлении украинские войска потеряли до 60 человек личного состава, три десантные лодки, 45 разведывательных и беспилотных летательных аппаратов и пять единиц автомобильной техники. В ходе контрбатарейной борьбы поражены позиции семи артиллерийских орудий и миномётов.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что российские военные за сутки уничтожили на херсонском направлении до 50 военнослужащих ВСУ, а также две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 украинской армии. Кроме того, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли комплексное огневое поражение личному составу и технике нескольких бригад ВСУ в районе Работино в Запорожской области, а также около Змеевки, Ивановки и Никольского в Херсонской области.