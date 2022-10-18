Бишкек, , 21:44 — REGNUM Делегация депутатов парламента Киргизии приняла участие в сессии Парламентской ассамблеи совета Европы. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания 18 октября.

Заседание ПАСЕ Council of Europe Parliamentary Assembly

Выступившая на мероприятии депутат Динара Ашимова, рассказала европейским коллегам о вооружённом конфликте на границе Киргизии с Таджикистаном, в результате которого погибли 63 мирных жителя.

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Парламентарий потребовала ввести эмбарго на продажу вооружения и боеприпасов Таджикистану.

«Недопустимо продажа вооружения и боеприпасов таджикской стороне, которая применила ранее полученное вооружение в ходе недавнего вооруженного вторжения в Киргизию, приведшее к многочисленным человеческим жертвам и инфраструктурным разрушениям», — подчеркнула она.

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Также Ашимова призвала международное сообщество «осудить акт агрессии Таджикистана и его посягательство на территориальную целостность и суверенитет Киргизии».

ИА REGNUM напоминает, что в начале октября 2022 года США передали погранвойскам Таджикистана военную технику, оборудование для ведения боевых действий в горной местности, защитные костюмы для сапёров, приборы ночного видения, бинокли, монокуляры и радиостанции.

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