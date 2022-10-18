Москва, 18 октября, 2022, 21:40 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции ВКС России используют истребители пятого поколения Су-57, сообщил 18 октября журналистам командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новейшие истребители пятого поколения «Су-57»

«По качеству боевого применения особо хочу выделить многофункциональный самолет пятого поколения Су-57. Имея широкую номенклатуру вооружения, в каждом вылете он решает многоплановые задачи поражения воздушных и наземных целей», — рассказал Суровикин.

Кроме того, из новейших систем вооружения он отметил гиперзвуковые авиационные ракеты «Кинжал» и крылатые ракеты воздушного базирования.