Мадрид, , 21:37 — REGNUM 18 октября в Мадриде на стадионе «Цивитас Метрополитано» футбольный клуб «Атлетико» в матче 10-го тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 встретится с «Райо Вальекано». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Антуан Гризманн Biser Todorov

Стартовые составы команд:

«Атлетико»: Иво Грбич, Хосе Мария Хименес, Стефан Савич, Рейнилду Мандава, Науэль Лусеро, Жоффрей Кондогбья, Родриго Де Пауль, Тома Лемар, Аксель Витсель, Антуан Гризманн, Альваро Мората.

«Райо Вальекано»: Столе Димитриевски, Фран Гарсия, Алехандро Катена, Абдул Мумин, Иван Баллиу, Исаак Паласон, Альваро Гарсия, Пате Сисс, Хосе Анхель Посо, Оскар Валентин, Радамель Фалькао.

В последний раз «Атлетико» и «Райо Вальекано» играли между собой 19 марта в матче 29-го тура чемпионата Испании 2021/22. Тот матч завершился минимальной победой «матрасников» со счетом 1:0, а единственный мяч на 49-й минуте забил Коке после передачи Жоау Феликса.