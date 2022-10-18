Энергодар, Запорожская область, 18 октября, 2022, 21:32 — ИА Регнум. ВСУ вечером 18 октября нанесли удар по ТЭС и промзоне Энергодара, сообщил в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

Стрельбы велась предположительно из американских гаубиц М777, было выпушено 10 снарядов, добавил он.

18 октября в Министерстве обороны сообщили, что российские средства ПВО за сутки сбили 10 беспилотных летательных аппаратов войск киевского режима, в том числе в районах населенных пунктов Красносёловка, Терновое и Энергодар Запорожской области.