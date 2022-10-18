Рим, , 21:25 — REGNUM Западным странам следует быть осторожными с принятием решений о введении санкций против России, заявил 18 октября спикер нижней палаты парламента Италии Лоренцо Фонтана.

Лоренцо Фонтана Цитата из видео «Lorenzo Fontana»

«Это может вернуться бумерангом. Россия давно готова к санкциям, а мы нет. И их население в гораздо большей степени привычно к испытаниям, чем наше», — отметил Фонтана.

Представляющий в парламенте «Лигу» Маттео Сальвини спикер заявил, что на первом этапе поддерживал решения о введении санкций, поскольку в этом была альтернатива военному вмешательству, но теперь ситуация изменилась.

С 2014 года все правительства Италии поддерживали решения о санкциях против России, хотя подчас руководителями правительства высказывалось мнение, что этот инструмент не работает.