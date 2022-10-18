Херсон, 18 октября, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Временное перемещение жителей ряда регионов Херсонской области будет осуществлено силами МЧС России и правительства региона. Об этом сообщил 18 октября врио губернатора области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Перемещение и временное размещение жителей Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов будет проведено бесплатно, силами МЧС РФ и правительства Херсонской области», — написал он в своём телеграм-канале.

Сальдо также напомнил, что жителям области, которые решат переехать в другие регионы России, правительство РФ предоставит жилищные сертификаты, о чём ранее уже сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.