Москва, 18 октября, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Российские беспилотники с начала спецоперации выполнили свыше восьми тысяч вылетов, а ударные БПЛА уничтожили более 600 целей и объектов противника, сообщил 18 октября журналистам командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин.

Министерство обороны России Сергей Суровикин

Напомним, с 10 октября территория, подконтрольная киевскому режиму, подвергается массированным ударам крылатых ракет и ударных беспилотников.

Главным образом поражается энергетическая и транспортная инфраструктура, используемая для военного производства или перевозок войск и техники.