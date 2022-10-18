Суровикин: ракетные системы «Кинжал» показали свою эффективность в ходе СВО
Москва, 18 октября, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Эффективность работы российских систем противовоздушной обороны получила подтверждение в ходе специальной военной операции на территории Б. УССР. Об этом заявил 18 октября командующий Объединённой группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин.
Иван Шилов ИА REGNUM
Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»
По его словам, надежно зарекомендовали себя также новейшие российские ракетные системы «Кинжал».