Москва, 18 октября, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Эффективность работы российских систем противовоздушной обороны получила подтверждение в ходе специальной военной операции на территории Б. УССР. Об этом заявил 18 октября командующий Объединённой группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин.

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

По его словам, надежно зарекомендовали себя также новейшие российские ракетные системы «Кинжал».