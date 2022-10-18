Москва, 18 октября, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Российские военные противостоят преступному киевскому режиму, который толкает подконтрольных ему людей на смерть, сообщил 18 октября журналистам командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин.

Министерство обороны России Сергей Суровикин

Он подчеркнул, что русские и жители бывшей УССР являются одним народом, противник которого — киевский режим.

«Противник — это преступный режим, который толкает граждан [б. УССР] на смерть. Мы — один народ и желаем одного, чтобы [бывшая УССР] была независимым от Запада и НАТО, дружественным для России государством», — сказал Сергей Суровикин.