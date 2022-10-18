Новосибирск, , 20:41 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на заседании комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению 18 октября предложили увеличить штрафы для автолюбителей. Инициатива поступила ранее в горсовет от мэра Новосибирска Анатолия Локтя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Парковка на газоне Adm44.ru

Заместитель председателя горсовета Новосибирска Евгений Лебедев уточнил, что цель инициативы — повышение ответственности граждан за нахождение транспортных средств на детских или спортивных площадках, на газонах или иных территориях, занятых зелеными насаждениями, а также хранение неисправных транспортных средств вне специально отведенных для этого мест. Верхнюю границу штрафа предлагается увеличить на тысячу рублей, установив размер от тысячи до трех тысяч рублей.

«Странно, что глава муниципалитета выносит вопрос однобоко, давайте штрафы увеличим. Но при этом глава муниципалитета не выносит вопрос о том, как оптимизировать систему контроля за сбором штрафов», — отметил депутат Константин Антонов.

Председатель комитета Олег Подойма обратил внимание Евгения Лебедева, что комплексное решение вопроса — в приоритете. В итоге, комитет проголосовал за то, чтобы рекомендовать сессии Заксобрания принять в первом чтении проект закона «О внесении изменения в статью 8.2 Закона Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области».

Отметим, что последний раз данная норма актуализировалась в 2010 году.