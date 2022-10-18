Тирана, 18 октября, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама направил письмо членам Совета Европы, потребовав от этой организации отказаться от отчета Дика Марти, в котором говорится о торговле человеческими органами, осуществлявшейся албанскими террористами во время конфликта в Косово и Метохии. Об этом 18 октября сообщило издание Reporteri.

NATO North Atlantic Treaty Organization Эди Рама

Рама также попросил страны Совета Европы поддержать проведение расследования, по результатам которого будет составлен новый отчёт, избавляющий албанскую нацию от «позорного клейма торговцев человеческими органами».

Напомним, что доклад швейцарского парламентария Дика Марти Совету Европы за 2011 год содержит данные о том, что албанские террористы в период косовского конфликта 1998−1999 гг организовали торговлю человеческими органами. Согласно докладу, главную роль в этой торговле играл начальник медицинской службы террористической организации «Армия освобождения Косова» Шарип Муджа — приближенный одного из главарей косовских террористов Хашима Тачи.