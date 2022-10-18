Москва, 18 октября, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Популярный блогер BadComedian (Евгений Баженов) похвалил новый фильм Марюса Вайсберга «Ирония судьбы в Голливуде». Соответствующий пост блогер разместил в личном телеграм-канале 18 октября.

Okras Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов)

«Это точно лучший фильм Вайсберга, да и лучший ремейк «Иронии» (что не очень-то сложно, учитывая предыдущие ремейки)», —написал блогер.

Баженов также уточнил, что американская кинолента переделала сюжет оригинала и убрала глубину повествования, однако сумела стать хорошим проектом благодаря «цветастой картинке и приятным актерам».

Напомним, премьера «Иронии судьбы в Голливуде» состоялась в России 8 сентября 2022 года. Главные роли в фильме исполнили Эмма Робертс и Томас Манн.