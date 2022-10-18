Берлин, 18 октября, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает невысокой перспективу применения ядерного оружия на территории б. УССР, но уверен, что альянс должен всерьёз относиься к подобным рискам. Об этом он заявил 18 октября, выступая на Берлинском форуме внешней политики.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Риск использования ядерного оружия против Киева невысок, но возможные последствия подобного велики. Поэтому к такому риску необходимо относиться серьёзно», — сказал он.

По словам Столтенберга, на сегодняшний день НАТО не отмечает каких-либо изменений в степени готовности российских ядерных сил, но продолжает пристально наблюдать за действиями Москвы.

Генсек Североатлантического альянса также обратился к российской стороне, напомнив, что «в ядерной войне нельзя победить», в связи с чем призвал не допустить подобного сценария.