Москва, , 20:01 — REGNUM Актер и лидер джаз-рок-группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев выступил против проведения программы «Голубой огонек» в 2022 году. Его слова приводит портал «Телепрограмма».

Звёзды Цитата из передачи «Голубой огонек» (Россия HD)

«Мне кажется, устраивать развлекательную программу в то время, когда происходят известные события в мире и в сопредельной стране, — это было бы просто безнравственно», — сказал музыкант.

Кортнев также призвал жителей России отмечать Новый год в кругу семьи и не злоупотреблять спиртным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лев Лещенко рассказал журналистам, что в пока не получал приглашение на съёмки очередной новогодней передачи «Голубой огонёк». Пользователи сети считают, что передачу не буду снимать в 2022 году.

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