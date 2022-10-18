Москва, 18 октября, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Актер и лидер джаз-рок-группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев выступил против проведения программы «Голубой огонек» в 2022 году. Его слова приводит портал «Телепрограмма».

Цитата из передачи «Голубой огонек» (Россия HD) Звёзды

«Мне кажется, устраивать развлекательную программу в то время, когда происходят известные события в мире и в сопредельной стране, — это было бы просто безнравственно», — сказал музыкант.

Кортнев также призвал жителей России отмечать Новый год в кругу семьи и не злоупотреблять спиртным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лев Лещенко рассказал журналистам, что пока не получал приглашения на съёмки очередной новогодней передачи «Голубой огонёк». Пользователи сети считают, что передачу не будут снимать в 2022 году.