Берлин, 18 октября, 2022, 18:50 — ИА Регнум. НАТО намерено передать Киеву несколько сотен станций активных помех для борьбы с беспилотниками, сообщил 18 октября генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Оборудование планируется передать Киеву уже «в ближайшие дни», сказал генсек НАТО в ходе выступления на Берлинском форуме внешней политики.

Напомним, Столтенберг на днях уже анонсировал передачу киевскому режиму средств для противодействия беспилотникам. По его словам, такие системы позволят Киеву защитить важнейшую инфраструктуру.