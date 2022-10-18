Бухарест, , 18:42 — REGNUM Министерство культуры Румынии объявило о приобретении двух редчайших монет времен поздней Римской империи. Об этом 18 октября сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

Румыния PavelD

По предварительным данным, речь идет о денежных единицах Ауреуса Адриана (117 — 138 гг.) и Грациана (367 — 375 гг.). Оба объекта занесены в список Исторической сокровищницы Румынии. Предполагается, что ранее монеты были выставлены на один из международных аукционов от имени частного коллекционера.

«Это первый случай после 1990-го года, когда румынское государство делает столь существенную покупку», — заявил глава Минкультуры Румынии Лучиан Ромашкану.

Общая стоимость приобретенных лотов не разглашается. По данным независимых экспертов, цена каждого из артефактов может превышать $200 тыс.