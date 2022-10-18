Белгородский район, Белгородская область, 18 октября, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Аварийная бригада в кратчайшие сроки восстановила контактную сеть в Белгородском районе, повреждённую утром 18 октября в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Андрей Репин ИА REGNUM Электричка

Все работы завершены, движение на участке восстановлено.

«В 17:30 по этому участку из Белгорода отправилась электричка. Спасибо всем, кто принимал участие в ремонтных работах!», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 18 октября был обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сёл Белгородского района, осколочные ранения получил один мужчина.