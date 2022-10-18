Трубчевский район, Брянская область, 18 октября, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Обстрел посёлка Белая Березка Трубчевского района идёт вечером 18 октября. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Телеграм-канал Александра Богомаза Обстрел брянского села

По предварительным данным, есть попадание снаряда в жилой дом. Информации о пострадавших пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября ВСУ несколько раз обстреляли Белгородскую область.