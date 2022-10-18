Рим, , 18:21 — REGNUM Из портретной галереи в здании министерства экономического развития Италии намерены убрать фотографию Бенито Муссолини, передают национальные СМИ 18 октября.

Бенито Муссолини Иван Шилов © ИА REGNUM

В скором времени ведомство отметит 90-летний юбилей, убрать изображение Муссолини предполагается «во избежание конфликтных ситуаций».

Часть итальянских политиков, в том числе представителей правой «Лиги», поддержали это решение. Вместе с тем некоторые их коллеги по правой коалиции, в частности новый спикер сената Иньяцио Ла Русса, предложили воздержаться от «проявлений культуры отмены».