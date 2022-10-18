Ейск, Краснодарский край, 18 октября, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Часть жильцов пострадавшего при крушении самолета Су-34 многоэтажного дома смогут вернуться в свои квартиры. Об этом 18 октября сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

телеграм-канал главы Кубани Последствия крушения Су-34 в Ейске

«Конструктивные особенности дома не претерпели изменений, которые могли бы повлиять на безопасность людей. Поэтому мы пришли к решению — сегодня с 18:00 жильцы подъездов № 1,5,6,7,8,9,10 могут возвращаться в свои квартиры. Что касается центральной части дома — это 2,3 и 4 подъезды — всего 76 квартир. Ситуация по ним требует уточнения», — сказал Кондратьев.

19 октября предполагается провести оперативный штаб по аварийно-восстановительным работам в трех самых пострадавших подъездах.

«Важно понимать, насколько перекрытия и иные конструктивные особенности там претерпели изменения. Так как эта часть дома соприкасалась с самолетом, там была высокая температура и могут быть серьезные повреждения», — уточнил глава Кубани.