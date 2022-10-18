Москва, 18 октября, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому на еще один год — до 1 января 2026 года продлевается срок приостановления компенсации в полном объеме сбережений, которые были помещены во вклады в Сбербанк России до 20 июня 1991 года, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

ИА REGNUM Госдума и экономика

На сегодняшний день не приняты федеральные законы, которые предусматривают перевод вкладов в целевые долговые обязательства Российской Федерации и порядок их обслуживания.

По данным правительства РФ, при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства Российской Федерации объем средств, необходимый на их погашение, в 2023 году — 62,7 трлн рублей, в 2024 году — 65,6 трлн рублей, в 2025 году — 68,2 трлн рублей.

«Это в два раза превышает объем федерального бюджета», — оценил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

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Комитет Госдумы по финансовому рынку в своем указал, что при рассмотрении аналогичных проектов федеральных законов в 2017 — 2021 годах палата парламента рекомендовала правительству РФ до внесения проекта о федеральном бюджете разработать и внести на рассмотрение депутатов проект федерального закона, регулирующего вопрос об исполнении обязательств Российской Федерации по сбережениям граждан. Однако, такой законопроект так и не поступил.

Члены профильного комитета уверены, что нужно ускоренно разработать и принять правовые акты, которые позволят государству в полной мере исполнить указанные обязательства.