Новая Каховка, Херсонская область, 18 октября, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Два человека с осколочными ранениями госпитализированы после обстрела стадиона в Новой Каховке со стороны ВСУ, сообщили в Минздраве Херсонской области 18 октября.

Александр Погожев ИА REGNUM Осколок снаряда

Медики скорой помощи, прибывшие на место происшествия первыми, оказали пострадавшим экстренную медпомощь, из доставили в одну из больниц региона.

Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Пациенты находятся в отделении травматологии, врачи оказывают им всю необходимую помощь.

«Киевский режим не перестает показывать свое истинное отношение к жителям нашего региона и обстреливает гражданскую инфраструктуру — на стадионе нет ни военных, ни техники. Мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — отметил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября боевики ВСУ обстреляли стадион «Энергия» в Новой Каховке. Погибли два человека, ранее сообщалось также об одном раненном.