Москва, 18 октября, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства, в которых единственный владелец был мобилизован, права на оформление кредитных каникул, передает корреспондент 18 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Госдумы

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова (СРЗП), идея нововведения возникла при работе над законом о кредитных каникулах для мобилизованных граждан. Для получения льготы призванный на службу должен будет обратиться с заявлением в банк.

«То есть есть движение по счету этого предприятия. По статистике, около 800 тыс. предприятий подпадают под предлагаемые нормы. Из них 71,5 тыс. предприятий имеют кредиты в банках. Средняя сумма кредитов, которую получили такие предприятия, составляет около 16,5 млн рублей», — пояснил Аксаков.