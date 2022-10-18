Скопье, 18 октября, 2022, 16:24 — ИА Регнум. В МВД Македонии 18 октября сообщили, что на КПП Блац в ночь с 17 на 18 октября был арестован гражданин Косово.

El-massa.com Интерпол

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, сотрудники полиции задержали гражданина Косово в возрасте 32 лет с инициалами К. А. на основании международного ордера на арест, выданного немецким отделением Интерпола в Висбадене.

В чем обвиняют задержанного, не сообщается.