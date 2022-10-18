Санкт-Петербург, 18 октября, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Парламентарии Санкт-Петербурга подержали инициативу Смольного об индексации зарплат городском чиновникам в 2023 году на 1,6 тыс. рублей (+8%), сообщили 18 октября в пресс-службе городского Законодательного собрания.

assembly. spb.ru Законодательное собрание СПб (ЗакС)

Депутаты приняли в первом чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга».

«Губернатор города предлагает в целях оптимизации процесса работы над бюджетом Санкт-Петербурга с 1 января 2023 года устанавливать размер расчетной единицы законом о бюджете Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Так, с 2023 года предполагается увеличить показатель расчетной единицы с 1588 рублей до 1650 рублей, а на 2024 год — с 1653 рубля до 1809 рублей. Как пояснил парламентариям член правительства Петербурга, представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко, это «не какое-то завышенное благо, а отражение уровня инфляции и тех реальных возможностей бюджета», которыми сейчас располагают власти города. Повышение зарплат коснется 10 тыс. петербургских госслужащих.

Законопроект поддержал 41 депутат, шесть проголосовали против, один воздержался.