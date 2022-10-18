Волгоград, , 16:12 — REGNUM Меру пресечения жителю Краснодарского края, устроившему драку в вагоне-ресторане поезда дальнего следования, избрал Центральный районный суд Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 октября в объединённой пресс-службе судов региона.

Скорый поезд Rzd.ru

По версии следствия, 25 октября 2021 года пассажир поезда, следовавшего из Анапы в Красноярск, на участке железной дороги в границах Камышинского района Волгоградской области устроил пьяный дебош в вагоне-ресторане. Хулиган оскорблял окружающих и ударил двух женщин, одна из которых — работник вагона-ресторана. Мужчину скрутили пассажиры, а на станции Саратов-1 Приволжской железной дороги, сняли с поезда.

В отношении дебошира 25 октября 2021 года было возбуждено уголовное дело, он подписал подписку о невыезде. Однако он сменил место пребывания и 1 июля 2022 года злоумышленника объявили в розыск.

Подозреваемого задержали 16 октября 2022 года, в этот же день ему предъявили обвинение. Суд отправил мужчину под стражу до 16 ноября 2022 года. Постановление ещё может быть обжаловано.