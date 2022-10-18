Джакарта, , 15:55 — REGNUM Вице-президент Индонезии Мааруф Амин и заместитель премьер-министра Сингапура Лоуренс Вонг обсудили укрепление экономического сотрудничества между двумя странами, сообщает Antara.

Индонезия (сс) Prayitno

«Конечно, это экономическое партнерство должно продолжать совершенствоваться», — заявил вице-президент Мааруф Амин в Джакарте.

По его словам, Сингапур является крупнейшим иностранным инвестором в Индонезии, где до июня 2022 года реализация инвестиций в Индонезии достигла $6,7 млрд.

«Общий объем торговли в августе этого года вырос более чем на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — пояснил Мааруф Амин.

По этому случаю вице-президент Индонезии заявил, что исламская экономика обладает большим потенциалом для укрепления экономики обеих стран.

Как сообщало ИА REGNUM, всплеск экспорта индонезийского угля в Европу, выявленный Центральным статистическим агентством, продолжится только до апреля или мая 2023 года.

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