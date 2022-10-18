Москва, 18 октября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В 2022 году Китай стал первым крупным рынком, где средние цены на электромобили оказались ниже цен на автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявил профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ Михаил Аким.

Автомобильное колесо

«Уровень производства автомобилей в Китае с каждым днем привлекает все больше и больше иностранных предприятий, — сказал Аким. — Помимо Tesla, автомобильные компании с совместным капиталом, такие как BMW Brilliance, Peugeot Citroen, SAIC-GM и Volvo, также продают свои автомобили, произведенные в Китае, в разные страны. Данные роста производства и продаж доказывают реальность признаков восстановления на крупнейшем автомобильном рынке мира после кризиса с коронавирусом. В августе был обнаружен очень значительный рост продаж автомобилей класса люкс, большую часть которого занимают автомобили международных брендов: рост составил 32% по сравнению с прошлым годом и 3% по сравнению с предыдущим месяцем».

При этом он подчеркнул, что китайская автомобильная промышленность очень серьезно пострадала от пандемии.

«Локдауны, объявленные правительством и поведение потребителей привело к тому, что продажи автомобилей упали на 80% по сравнению с 2021 годом, — сказал Аким. — Позже рынок быстро восстановился, поскольку последствия эпидемии ослабли. Настолько, что продажи автомобилей вошли в тенденцию роста, начиная с мая. Очевидно, что автомобильная промышленность имеет жизненно важное значение для экономики Китая и одной из первых получает государственную поддержку. Кроме того, благодаря объему рынка и мудрой политике «кнута и пряника» на протяжении последних десятилетий правительство смогло создать условия для глубокой локализации и интеграции международных концернов и их поставщиков».

Благодаря этому, как пояснил Аким, Китай в последние годы стал крупнейшим автомобильным рынком в мире.

«Китай инвестировал не менее 60 миллиардов долларов в поддержку индустрии электромобилей и продвигает амбициозный план по переходу на полностью электрические или гибридные автомобили к 2035 году, согласно источникам, — сказал Аким. – Китай в 2022 году стал первым крупным рынком, где средние цены на электромобили оказались ниже цен на автомобили с двигателем внутреннего сгорания».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что китайские производители имеют большие шансы занять значительную долю мирового рынка электроавтомобилей.