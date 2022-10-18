Херсон, 18 октября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Войска киевского режима пытаются малыми группами пробить брешь обороны в Херсонской области, но шансов им не оставляют. Об этом заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил в видеообращении, опубликованном 18 октября в его телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По его словам, распространяются сообщения о якобы наступлении киевского режима силами до 60 тыс. человек, однако это лишь очередной фейк.

«Некоторыми небольшими, малыми группами нацисты пытаются пробивать брешь или искать какие-то стыки в нашей обороне, но на самом деле сегодня всё на замке, и шансов у нацистов просочиться никаких нет и не будет», — сказал Стремоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, Стремоусов также рассказал об отсутствии контрнаступлений и снижении интенсивности огня со стороны ВСУ.

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