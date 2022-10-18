Москва, 18 октября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Станция космической связи Центра правительственной связи киевского режима была уничтожена в Одесской области российскими войсками. Об этом 18 октября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В районе населенного пункта Палиевка Одесской области уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи [Киева]», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что также российские военные уничтожили пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300 киевских нацистов в районе Петропавловки в Донецкой Народной Республике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории города Новая Каховка Херсонской области при ударе боевиков ВСУ погибли два человека.