Москва, 18 октября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Белорусские военные медики отработают развёртывание структурных подразделений на местности в ходе «полевого выхода». Об этом сообщает 18 октября минобороны Белоруссии.

Николай Гернет ИА REGNUM Полевой госпиталь на фестивале

К «полевому выходу» приступили специалисты медицинского отряда специального назначения 432-го главного военного клинического медцентра Вооружённых сил Белоруссии.

«В ходе мероприятий специалистам центра предстоит совершить марш и отработать вопросы развёртывания структурных подразделений на определенном участке местности», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Читайте также: В СБ Белоруссии заявили, что в республике не планируется мобилизация