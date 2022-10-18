Москва, 18 октября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. В условиях «ястребиной» денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США и чудовищного роста базовой процентной ставки обслуживание госдолга станет дороже огромных оборонных издержек Пентагона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«С другой стороны, Китай стал главным бенефициаром глобализации мировой экономики и вложил более триллиона долларов в казначейские облигации США, которые долгое время считались безопасными инвестициями и ценились в качестве залога, — сказал Ильинский. — Однако с началом мирового кризиса 2008 года, который был вызван крахом американского ипотечного рынка, Китай стал сокращать долю американских «трежерис» в своих золотовалютных резервах и увеличивать в них долю золота, к скупке которого китайские власти приступили по всему миру».

Как пояснил профессор, в настоящее время золотые запасы Китая, вероятно, являются крупнейшими в мире.

«Страны АСЕАН+ тестируют новую систему трансграничных платежей, основанную на технологии, разработанной для цифрового юаня. Самый влиятельный член Организации стран-экспортеров нефти ОПЕК Саудовская Аравия достигла соглашения с Китаем о продаже нефти в юанях. Россия и Китай договорились использовать юань и рубль для торговли российскими энергоносителями и китайскими технологиями», — призвал не забывать экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский объяснил, почему США в принципе не могут обанкротиться.