Москва, 18 октября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который ускорит запуск программы «Дальневосточный квартал» в регионах Дальневосточного федерального округа, передает корреспондентИА REGNUM18 октября.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Согласно документу, предлагается сократить срок вступления в силу положений закона, касающихся предоставления возможности управляющей компании территории опережающего развития уже с 1 ноября 2022 года проводить конкурсы на право заключения соглашения об осуществлении деятельности по строительству объектов капитального строительства на территории опережающего развития.

Сейчас предусмотрено, что положения, позволяющие проводить указанные конкурсы, вступают в силу с 11 января 2023 года.