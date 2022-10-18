Екатеринбург, 18 октября, 2022, 16:56 — ИА Регнум. В правительстве Свердловской области произошли очередные назначения. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Алексей Колчин ИА REGNUM Евгений Куйвашев

Должность министра социальной политики региона сохранил Андрей Злоказов, министром общественной безопасности переназначен Александр Кудрявцев. Министерство цифрового развития и связи вновь возглавил Михаил Пономарьков, а министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области — Николай Смирнов.

Свои должности также сохранили министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков, министр культуры Светлана Учайкина и министр международных и внешнеэкономических связей региона Вячеслав Ярин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября губернатор Свердловской области также назначил своих заместителей.