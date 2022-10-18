Москва, 18 октября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Китайские производители имеют большие шансы занять значительную долю мирового рынка электроавтомобилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявил доцент кафедры экономической безопасности факультета национальной безопасности РАНХиГС Павел Грибов.

Tony Hisgett Электромобиль

«Покупатели китайских автомобилей достаточно разнообразны, — сказал Грибов. — Традиционно Китай активно продвигает свою технику в странах, не имеющих собственного автопрома и где спрос предъявляется на недорогие автомобили, например в Пакистане, Египте. Однако сегодня крупнейшим покупателем китайских автомобилей стали США. Популярность китайский автопром также набирает в странах Европы — Великобритании, Германии, Бельгии».

Однако, как уточнил Грибов, повторить настолько выдающийся рост продаж китайских автомобильных марок, который наблюдается в 2021–2022 годы, вряд ли удастся, так как во многом на этот успех повлиял фактор пандемии и проблемы в организации производства у крупных международных компаний.

«Более актуальной и интересной для Китая является отрасль электромобилей — здесь китайские производители имеют большие шансы занять значительную долю мирового рынка, — сказал Грибов. — За десятилетия своего существования китайские автомобильные компании смогли разработать уникальные подходы для каждого крупного автомобильного рынка, что позволяет им присутствовать практически во всех странах мира. Сейчас Китай больше заинтересован в усилении сбыта на уже освоенных рынках, так как стран, где не представлены китайские автомобили, не так много, и эти рынки уже не представляют значимого интереса для китайских компаний».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, позиции КНР на мировом рынке автомобилей крепнут год от года.