Донецк, 18 октября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Боевики ВСУ вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщили 18 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:55 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в 14:00 боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка.

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