София, 18 октября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Общенациональная забастовка работников сферы здравоохранения Болгарии состоится на всей территории страны 19 октября текущего года. Об этом 18 октября сообщается БНР.

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По некоторым данным, акция изначально была приурочена ко Дню медика, традиционно широко отмечаемому в регионе.

Как утверждают организаторы мероприятий, сотни манифестантов соберутся в правительственном квартале Софии с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда для медиков. Соответствующие акции пройдут также в Бургасе, Варне, Велико-Тырново, Смоляне и других крупных городах Болгарии. Помимо прочего, в ряде регионов в сельской местности свою работу прекратят основные фельдшерские пункты.

Всего в забастовке планирует принять участие до 100 тыс. человек.

Напомним, на сегодняшний день медперсонал в Болгарии получает одну из самых низких зарплат в ЕС.