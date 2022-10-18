Два жителя Новой Каховки погибли при ракетном ударе по стадиону
Новая Каховка, Херсонская область, 18 октября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. На территории города Новая Каховка Херсонской области погибли два человека. Об этом 18 октября сообщили власти города.
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Новая Каховка после нанесения удара ВСУ
Киевские боевики нанесли по городскому стадиону ракетный удар, в результате которого погибли два мирных жителя.
Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ нанесли ракетный удар по населённому пункту Новоивановка в Луганской Народной Республике.