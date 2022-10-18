Новая Каховка, Херсонская область, 18 октября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. На территории города Новая Каховка Херсонской области погибли два человека. Об этом 18 октября сообщили власти города.

Цитата из видео «Новая Каховка ещё 12 07 2022» пользователя Alek Sandra Новая Каховка после нанесения удара ВСУ

Киевские боевики нанесли по городскому стадиону ракетный удар, в результате которого погибли два мирных жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ нанесли ракетный удар по населённому пункту Новоивановка в Луганской Народной Республике.